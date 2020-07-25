«В плохие дни меня били более 10 раз». Сингапурская фигуристка рассказала о побоях во время тренировок в Китае

Сингапурская фигуристка Йю Шужань призналась, что с ней в Китае жестко обращались во время тренировок. Также она призналась, что ей угрожали насилием. В 2018-м Шужань завершила карьеру из-за проблем со здоровьем.

— Жестокое обращение началось с 11 лет, когда мне начали протягивать руку, когда я делала ошибки, — приводит The Guardian слова Шужань. — В особенно плохие дни меня били более 10 раз подряд, пока моя кожа не становилась воспаленной.

Когда мне было 14 лет и я пережила половое созревание, начала бороться с прыжками, потому что набирала вес. Меня позвали и ударили по голени острием лезвия, и я попыталась снова. Мне не разрешали хромать или плакать.

В большинстве случаев такое насилие происходило перед другими фигуристами на катке. Я не говорила об этому никому из своих друзей, взрослых в школе или моей федерации, потому что была невероятно унижена. Я чувствовала себя такой маленькой. Это было бесчеловечно.