«В перерыве от тренировок занимаюсь с репетиторами». Щербакова рассказала, как проходит ее день

Действующая чемпионка страны Анна Щербакова в видеоинтервью Первому каналу рассказала, как восполняет пробелы в учебе из-за постоянных тренировок.

— Утром встаю в школу, потом где-то один два урока. На переменках бегаю и ищу учителей, к которым уже не попадаю, и сдаю им задание или получаю новые, — рассказала Щербакова. — Учителя идут навстречу, помогают, объясняют, дают задания, чтобы можно было сделать и сдать.

Дальше меня отвозят на каток. Там у меня разминка или хореография, потом лед, потом растяжки и перерыв. В выходные перерыв у меня свободный, но в обычное время это репетиторы. Потом снова разминка или танцы, затем лед и заминка. Потом приезжаю домой и, если это не выходной, то тоже репетиторы. Вечером тяжело. Но если такое каждый день, то уже как-то втягиваешься.

Фигуристка начнет сезон на первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября.