В перерыве благотворительного хоккейного матча Трусова с клюшкой в руках исполнила кантилевер

30 июля в Москве состоится благотворительный матч с участием нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и других игроков НХЛ и КХЛ.

На игру пришла и знаменитая фигуристка Александра Трусова. Во время перерыва в матче Трусова вышла на лед и с клюшкой в руках исполнила несколько элементов из фигурного катания.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.