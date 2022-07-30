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Фигурное катание

Сегодня, 17:48

В перерыве благотворительного хоккейного матча Трусова с клюшкой в руках исполнила кантилевер

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Telegram

30 июля в Москве состоится благотворительный матч с участием нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и других игроков НХЛ и КХЛ.

На игру пришла и знаменитая фигуристка Александра Трусова. Во время перерыва в матче Трусова вышла на лед и с клюшкой в руках исполнила несколько элементов из фигурного катания.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

Александра Трусова
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