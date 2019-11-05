В начале января следующего года Косторная выступит на шоу в Италии

Российская фигуристка Алена Косторная выступит на шоу Bolzano Passion Gala, которое пройдет в итальянском Больцано 4 января 2020 года.

16-летняя Косторная является вице-чемпионкой мира среди юниоров-2018 и победительницей юниорского Финала «Гран-при"-2018/19, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов России. Сезон-2019/20 стал для фигуристки первым на взрослом уровне, в котором она успела стать победительницей предсезонного турнира Finlandia Trophy и этапа серии «Гран-при» во Франции.