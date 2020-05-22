Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о возвращении на лед после завершения режима самоизоляции в Москве. Сегодня подопечная Этери Тутберидзе провела совместную онлайн-тренировку и Instagram-эфир с коллегой по группе Аленой Косторной.

— К сожалению, мы не знаем точно, когда выйдем на лед. Но дома сидеть уже просто невозможно. Если в начале карантина был какой-то энтузиазм, то сейчас хочется побыстрее выбежать на лед. Мне кажется, мы выйдем и будем просто заново учиться прыгать. Обычно после летнего отдыха и то приходится вспоминать что да как. Надеваешь коньки — уже непривычно. А после такого перерыва даже представить сложно.

В начале карантина я расстроилась, что надо сидеть дома, а потом подумала: ладно, сейчас посидим, а на лед выйдем раньше, чем обычно, и успеем к сезону подойти в лучшей форме. А в итоге мы так долго сидим, что мой план не сработал: ушли раньше и выйдем позже. (Дмитрий Кузнецов)