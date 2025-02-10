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10 февраля 2025, 15:15

В Москве задержали мужчину, разбившего лобовое стекло машины Нугумановой

Камила Абдурахманова
корреспондент
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который разбил лобовое стекло автомобиля и угрожал фигуристке Елизавете Нугумановой, находившейся за рулем.

«Мои коллеги из УВД по ЗАО г. Москвы задержали жителя столицы. Он подозревается в уголовно наказуемом хулиганстве», — написала Волк в Telegram-канале.

По предварительной информации, в ночь на 8 февраля на Мичуринском проспекте неизвестный без видимых причин разбил лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась 22-летняя Нугуманова, и, высказывая угрозы, скрылся с места происшествия. Девушке был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала.

Елизавета Нугуманова заявила, что неизвестный разбил лобовое стекло ее&nbsp;автомобиля, когда она была внутри.«Всю ночь не спала от такого потрясения». Неизвестный разбил лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Источник: Telegram-канал Ирины Волк
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Елизавета Нугуманова
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