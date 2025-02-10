В Москве задержали мужчину, разбившего лобовое стекло машины Нугумановой

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который разбил лобовое стекло автомобиля и угрожал фигуристке Елизавете Нугумановой, находившейся за рулем.

«Мои коллеги из УВД по ЗАО г. Москвы задержали жителя столицы. Он подозревается в уголовно наказуемом хулиганстве», — написала Волк в Telegram-канале.

По предварительной информации, в ночь на 8 февраля на Мичуринском проспекте неизвестный без видимых причин разбил лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась 22-летняя Нугуманова, и, высказывая угрозы, скрылся с места происшествия. Девушке был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».