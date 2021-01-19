В Москве стартует турнир, на котором сразятся нынешние и бывшие ученицы Тутберидзе

19 января в ледовом дворце «Москвич» начнется первенство столицы по фигурному катанию, которое продлится до 22-го числа. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: у девочек и мальчиков в младшем и старшем возрасте. В первенстве будет три части — между короткой и произвольной программами пройдет дисциплина «элементы». В ней фигуристы исполняют отдельно два прыжка, два каскада и по одному вращению и дорожке шагов.

Во всех видах на победу претендуют представители «Хрустального», «Ангелов Плющенко» и ЦСКА. У юношей выступают Николай Колесников, Арсений Федотов из команды Этери Тутберидзе, Никита Сарновский представляет школу Евгения Плющенко, Лев Лазарев — ЦСКА.

У девушек в младшем возрасте главной звездой может считаться делающая тройной аксель на тренировках Алена Жилина, но стоит выделить талантливых Викторию Барахтину из «Конька Чайковской» и бывшую ученицу Тутберидзе Елену Костылеву, которая сейчас занимается в малоизвестной школе «Айс Форум».

Главным будет старший возраст, где на льду ожидаются авторы четверных Софья Титова («Ангелы Плющенко») и Алиса Двоеглазова («Хрустальный»). Изначально в стартовых списках значилась Вероника Жилина, но в официальном протоколе ее нет.

Турнир проходит со зрителями из числа сопровождающих, попавших в официальные списки и при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, последний московский турнир, Кубок города, обернулся плотным мужским юниорским турниром, в котором подопечный Тутберидзе Марк Лукин обыграл ученика Плющенко Кирилла Сарновского, но двукратный олимпийский чемпион апеллировал к судейству.

(Дмитрий Кузнецов)

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