В Москве отменили несколько детских турниров по фигурному катанию

Ряд детских соревнований фигуристов в Москве, намеченных на середину октября, отложен на более позднее время из-за пандемии. Турнир «В гостях у «Синей птицы» перенесен с 5-6 октября на конец декабря. Согласно протоколу Департамента спорта Москвы отменены юношеские соревнования «Осенние встречи» и» Кубок СК Стерх". Об этом говорится на официальных страницах соревнований на сайте" Спорт вокруг", через который подаются заявки.

Как стало известно «СЭ», вероятность закрытия с 5 октября всех катков, относящихся к Москомспорту, остается высокой. Об этом рассказали сразу несколько источников. Речь идет фактически обо всех муниципальных ледовых площадках на территории Москвы. Именно об этой дате говорил в недавнем интервью журналистам Евгений Плющенко:

— Главное — чтобы не «закрыли» Москву. Потому что есть информация, что с 5 октября катки закроются, — рассказал тренер. (Дмитрий Кузнецов)