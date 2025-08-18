В Москве открыли наследственное дело после смерти спортивного комментатора Гришина

Наследственное дело открыто в Москве после смерти спортивного комментатора Александра Гришина, сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические материалы.

О смерти 47-летнего журналиста стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». 7 августа спортивного комментатора похоронили на Домодедовском кладбище в Москве.

Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруг или супруга, а также родители наследодателя. У Гришина остались жена и маленький сын.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание и освещал практически все крупные соревнования, включая Олимпийские игры.