В МОК рассказали, когда российские фигуристы смогут получить бронзовые медали Игры-2022

Пресс-служба международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, когда российские фигуристы смогут получить бронзовые медали за Олимпиаду 2022 года.

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — сказали «ВсеПроСпорт» в пресс-службе МОК.

На Играх-2022 сборная России одержала победу в командном турнире, но после дисквалификации Камилы Валиевой результаты были пересмотрены.