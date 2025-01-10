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Сегодня, 03:19

В МОК рассказали, когда российские фигуристы смогут получить бронзовые медали Игры-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, когда российские фигуристы смогут получить бронзовые медали за Олимпиаду 2022 года.

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — сказали «ВсеПроСпорт» в пресс-службе МОК.

На Играх-2022 сборная России одержала победу в командном турнире, но после дисквалификации Камилы Валиевой результаты были пересмотрены.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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