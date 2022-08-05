В МОК отреагировали на предложение Тутберидзе «заморозить» рейтинги

В Международном олимпийском комитете (МОК) поделились мнением о заявлении российского тренера Этери Тутберидзе в отношении соревнований без спортсменов из России.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Белоруссией, остается неизменной», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы МОК.

Ранее Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.