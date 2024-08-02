В МОК объяснили, почему российские фигуристы не смогут присутствовать на награждении в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему россиян не будет на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) и логистических проблем.

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию, поскольку Олимпийский комитет России в настоящее время отстранен», — сообщили «Матч ТВ» в МОК.

В заявлении говорится, что из-за проблем с логистикой церемония награждения не может быть проведена в Париже для команды ОКР.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.