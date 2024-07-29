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В МОК не знают, кто из фигуристов будет на церемонии награждения медалями Олимпиады в Пекине

Виктория Кравченко
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Представитель МОК Марк Адамс рассказал, что комитет не знает, какие команды будут присутствовать на церемонии награждения медалями за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

«Как только мы получили результат, мы ускорили работу с нашей стороны, чтобы вручение медалей провести на уместной площадке. Конечно, невозможно заменить церемонию в рамках Игр, но если получилась такая ситуация, то мы считаем решение уместным», — цитирует Адамса ТАСС.

Ранее стало известно, что церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Пекина состоится в Парке чемпионов 7 августа.

В четверг, 25 июля, cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: ТАСС
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