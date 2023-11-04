В МОК не поменяли позицию по делу Валиевой после предложения Тутберидзе пройти полиграф
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали предложение тренера Этери Тутберидзе проверить всех участников дела фигуристки Камилы Валиевой на детекторе лжи.
«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», — приводит ТАСС заявление МОК.
1 ноября Тутберидзе в большом интервью заявила, что хотела бы посадить всех участников процесса на детектор лжи.
Источник: https://tass.ru/sport/19201517
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