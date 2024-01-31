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31 января, 14:00

В МИД России заявили, что дело Валиевой демонстрирует нечистоплотность конкуренции

Захарова назвала дисквалификацию Валиевой примером политизации спорта
Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело россиянки Камилы Валиевой является примером нечистоплотной конкуренции по устранению одной из сильнейших фигуристок.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она добавила, что российская сторона продолжит отстаивать право 17-летней спортсменки на подачу апелляции.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы, в частности ее победа на чемпионате Европы-2022.

30-го числа Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Таким образом, российская команда опустилась на третью строчку. Первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240131/valieva-1924570346.html?in=l
Фигурное катание
Камила Валиева
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