В Международном союзе конькобежцев доверяют CAS в слушаниях по делу Валиевой

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) доверяет коллегии судей Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассматривали дело российской фигуристки Камилы Валиевой, цитирует РИА «Новости» со ссылкой на релиз на официальном сайте организации.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.