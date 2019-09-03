Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что в короткой программе Камилы Валиевой «Девочка на шаре» есть свои недостатки.

— «Девочка на шаре» — программа оригинальная, — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. — Но все оригинальные вещи кому-то нравятся, кому-то нет. Мне больше импонирует программа Ксении Синицыной. Возможно, я просто привыкла на второй год к «Девочке на шаре», так как внимательно слежу за фигурным катанием. Также, по-моему, в короткой программе Валиевой чересчур много подъемов ног.

Везде должна быть мера, даже в бесподобной растяжке. Потому что «фишка» работает эффективно только тогда, когда ее не слишком много. Но Валиева — это девочка-бриллиант. А бриллианты не повторяются. И этот бриллиант играет сам по себе разными гранями, но хочется видеть их в гармонии.

В прошлом сезоне тренер Валиевой Этери Тутберидзе назвала «Девочку на шаре» своей любимой в сезоне программой. 13-летняя фигуристка успела выиграть этап юниорской серии «Гран-при» во Франции, исполнив чисто четверной тулуп.

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