В конце сезона-2019/20 ФФКР планирует провести показательные выступления сборной России по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания(ФФКР) Александр Коган отметил, что в конце сезона-2019/20 организация планирует провести показательные выступления российских фигуристов по аналогии с шоу «Гордость нации» после Пхенчхана-2018.

— Если же говорить о шоу, как о возможности заработать денег, мы уже проводили подобное мероприятие сразу после Игр в Пхенчхане, — цитируют «РИА «Новости» Когана. — Планируем в конце этого сезона провести показательные выступления сборной команды после чемпионата мира 2020 года. Если увидим заинтересованность в шоу такого рода со стороны телевидения, можно будет говорить о том, чтобы сделать их регулярными. Почему нет?

Российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».