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В команде Навки подтвердили участие Загитовой в ледовых шоу в 2020 году

19:49
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Российская фигуристка Алина Загитова примет учестие в ледовых шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

— Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году, — говорится в Instagram «Navka Show». — Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!

Ранее стало известно, что в новогодние праздники пройдут повторные показы шоу «Спящая красавица», в котором в прошлом году участвовала Загитова.

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