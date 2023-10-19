В Казани сообщили о готовности тренеров из Москвы работать в школе Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что многие тренеры Москвы готовы работать в школе фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

«Пока не могу сказать, республиканское финансирование будет или федеральное. Попросим федеральных коллег, чтобы в какую-то программу включили. Алина — публичный человек, может, обратимся к деловым кругам, чтобы нам помогли. Да, она активна. Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься», — рассказал Леонов РИА «Новости».

На Петербургском международном экономическом форуме в июне проект открытия школы обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. Она приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.