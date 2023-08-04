В Казахстане предположили, что фигуристка Самоделкина отказалась от российского паспорта

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев предположил, что россиянка Софья Самоделкина могла отказаться от российского гражданства.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 16-летняя фигуристка планирует выступать за Казахстан.

Позже пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев сообщила, что Самоделкина получила гражданство Казахстана.

«Скорее всего, Самоделкина отказалась от российского гражданства. У нас по закону одно гражданство, не как у вас. Скорее всего, либо ее мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рожден на территории Казахстана, поэтому они получили в упрощенном формате», — приводит слова Бесбаева «РИА Новости».

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.