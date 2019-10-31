«В Канаде я была в надежных руках». Трусова обратилась к тренерам и болельщикам

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая первое место на канадском этапе «Гран-при» с двумя мировыми рекордами (по сумме баллов за оба проката и за произвольную программу, после возвращения опубликовала в своем Instagram пост с благодарностью тренерам и болельщикам.

— Спасибо Келоуне за теплый прием! — написала Трусова. — Спасибо болельщикам на трибунах и тем, кто болел ночами у экранов и переживал за меня во сне. Очень благодарна всему Тренерскому штабу во главе с Этери Георгиевной, без них это все вряд ли было бы возможно! Спасибо команде, сопровождавшей меня: Сергею Викторовичу, Филиппу Шветскому, Дмитрию Соломатину. В Канаде я была, действительно, в надежных руках.

В следующий раз Трусова выступит на российском этапе «Гран-при», который пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.