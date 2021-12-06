В Италии сообщили, что 18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом
18:58
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате ДТП, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По предварительной информации, автомобиль, в котором 18-летняя спортсменка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной. Пара скончалась на месте от полученных травм.
Маттиуццо входила в состав юниорской сборной Италии на чемпионате мира 2019 года по синхронному катанию.
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