В ISU заявили о невозможности переноса чемпионата мира по фигурному катанию в Россию
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил, что чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года невозможно перенести в Россию из Швеции.
«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей, — цитирует РБК Лакерника. — Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда».
Напомним, в конце декабря Федерация фигурного катания Швеции объявила об отмене национальных турниров до конца года из-за коронавируса.
После этого ряд известных российских тренеров и бывших фигуристов, среди которых Татьяна Тарасова, Ирина Роднина и Александр Жулин, заявили, что турнир можно было бы провести в России.
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