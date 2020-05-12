В ISU признали, что правила фигурного катания изменили из-за России

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник в интервью «СЭ» рассказал о причинах внесения правок в правила фигурного катания. В частности, теперь более либерально будут судиться недокруты при приземлении прыжка. По его словам, это стало следствием критики со стороны Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР):

— Если вы следили за соревнованиями прошлого сезона, то видели много разночтений в недокрутах на сложных прыжках. Вдруг попадалась строгая техническая бригада, и начинались сплошные недокруты. Я не буду называть фамилии, вы сами посмотрите.

— Получается, это связано с критикой со стороны ФФКР?

— Правильно, был негатив, и вы сами знаете, кого эта ситуация задела. Вопрос даже не в том, как ставились эти недокруты, а рубилось очень многое — а в том, что через неделю на другом этапе Гран-при все менялось, и отношение становилось лояльным. Одно и то же исполнение кто-то трактовал чуть ли не как даунгрейд (приравнивание к прыжку на один оборот меньше. — Прим. «СЭ»), а кто-то как нормальный прыжок. Технический комитет пошел следующим путем: между полным вращением и недокрутом он ввел промежуточное положение q, недокрут ровно в четверть, за который базовая стоимость прыжка снижаться не будет. (Дмитрий Кузнецов)