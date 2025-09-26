В ISU исключили участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы

В ISU ответили на вопрос о том, возможно ли участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что россияне скоро могут вернуться на международные турниры.

«Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы ISU.

20 и 21 сентября в Пекине прошел квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании, по итогам которого российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.