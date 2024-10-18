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Сегодня, 20:17

В Индии прошла международная премьера шоу Навки «История любви Шахерезады»

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Международная премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» состоялась в индийским Ахмадабаде, сообщает ТАСС.

В представлении принимали участие фигуристы Татьяна Навка в роли царицы Саис, Виктория Синицина в роли Шахерезады, Никита Кацалапов в роли Шахрияра, Повилас Ванагас в роли царя Миргали, Иван Ригини в роли Джинна и Егор Мурашов в роли Аладдина.

Специально на шоу в Ахмадабад приехали госты из разных уголков страны. Многие из них впервые увидели фигурное катание своими глазами.

В ближайшие выходные в Ахмадабаде состоятся еще четыре показа шоу Навки.

Источник: ТАСС
Татьяна Навка
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