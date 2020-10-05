В «Хрустальном» продолжают тренироваться только фигуристы сборных Москвы и России

Как рассказал источник «СЭ», на катке «Самбо-70», подведомственном Москомспорта, с 5 октября введены ограничения. Теперь в «Хрустальном» тренируются только представители сборных Москвы и России.

Таким образом, большая часть группы Этери Тутберидзе остается на льду. Согласно спискам Минспорта, тренироваться могут продолжить Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Даниил Самсонов, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Всеволод Князев, Марк Лукин, Николай Колесников, Арсений Федотов (на сайте Минспорта указан как «Алексей»).

На эти выходные в Москве запланирован второй этап Кубка России. В женских одиночных соревнованиях на них в частности заявлены Валиева и Медведева. (Дмитрий Кузнецов)