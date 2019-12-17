«В хаосе российского фигурного катания достойно ведет себя только 17-летняя Загитова». Взгляд из США

Известный американский журналист Филипп Херш прокомментировал конфликтную ситуацию, в числе главных действующих лиц которой тренерский штаб Этери Тутберидзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— Во всей этой неразберихе со стороны главных действующих лиц в мире российского фигурного катания, единственной публичной личностью, выступающей с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова, решение которой отдохнуть от соревнований привело к войне в соиальных сетях между взрослыми людьми.

В пятницу 13 декабря в эфире Первого канала Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. В воскресенье, 15 декабря, Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ на заявление команды Тутберидзе, в котором в числе прочего обвинил ее в неуважительном отношении к Тарасовой и хамстве, после чего перепалка сторон в социальных сетях только начала набирать обороты.