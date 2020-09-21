В группу Тутберидзе перешла еще одна фигуристка

Фигуристка 2008 года рождения из Марий Эл Дарья Садкова стала новой представительницей группы Этери Тутберидзе. Переход состоялся три недели назад. Об этом рассказал ее напарник по группе Всеволод Князев. По словам фигуриста, в группу также просматривались еще два спортсмена, но их не взяли.

Садкова родилась в Йошкар-Оле. Она участвует в первом этапе Кубка России в Сызрани по юниорском разряду, ее выводили Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. В короткой программе Дарья набрала 55,22 балла и занимает после нее девятое место. (Дмитрий Кузнецов)