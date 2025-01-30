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Сегодня, 11:12

В Госдуме РФ выразили соболезнования семьям и близким погибших фигуристов в авиакатастрофе в США

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о крушении самолета над Вашингтоном.

«Во-первых, нужно выразить соболезнования всем людям, чьи родственники и близкие оказались на борту самолета. Также стоит сказать, что это не теракт, если опираться на доступную сейчас информацию. Конечно, нельзя сказать, будет ли от этого людям легче, но, возможно, будет меньше расследований, но их стоит дождаться, чтобы выявить причину крушения и выявить виноватых. Была ли ошибка диспетчера, ведь там столкнулись самолет с вертолетом», — сказала Журова «СЭ».

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию, среди которых были чемпионы мира-1994 по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Денис Сафронов

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