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Сегодня, 16:59

В Госдуме выразили готовность оказать помощь США в связи с авиакатастрофой под Вашингтоном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на информацию об авиакатастрофе в США, в которой пострадали фигуристы и тренеры.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Пока окончательных списков нет, но слышала, что на борту были наши соотечественники, люди с российскими паспортами, тренеры и фигуристы. Россия готова оказать помощь США, если были и наши граждане, и выполнить все необходимые мероприятия, которые будут необходимы родственникам погибших», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

В ночь на 30 января над Вашингтоном разбился самолет, на борту которого находились несколько фигуристов и тренеров, которые возвращались с чемпионата США в Уичито. По сообщениям СМИ, на борту были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также российский тренер Инна Волянская.

Позднее в федерации фигурного катания США подтвердили, что на борту потерпевшего самолета были спортсмены и тренеры.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Светлана Журова
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