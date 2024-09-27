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Сегодня, 13:19

В Госдуме РФ считают, что ISU хочет возвращения российских спортсменов

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Слышала такие разговоры, но, смогут ли они это публично озвучить, вопрос. В принципе они понимают, что без российских спортсменов это смотрится уныло и некачественно. Зрители, конечно, хотят видеть настоящую борьбу, хорошие программы, а без русских это совершенно другое зрелище. В последнее время Украина ведет себя назойливо и очень агрессивно, и это пугает уже многие федерации. Поэтому они и хотят как-то сбалансировать эту ситуацию. Люди же все взрослые, образованные, все видят. По сути уходит зрелищность, конкуренция, а спонсоры тоже хотят, чтобы было интереснее. В ISU хотят возвращения наших не только спортсменов, но и судей, экспертов», — сказала Журова «СЭ».

Заседание ISU пройдет с 27 сентября по 28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

(Александр Абустин)

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