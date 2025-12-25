В Госдуме РФ посоветовали Валиевой не обращать внимания на провокации после завершения дисквалификации

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» завершение срока дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.



«Если будет возвращение в профессиональный спорт, на соревнования, то это будет непростой путь для Камилы. Мы все будем рады, если это произойдет. Для миллиона ее поклонников это будет прекрасной новостью. Но конкуренция в фигурном катании очень высокая. Камиле важно проявить характер и не обращать внимания на возможные провокации», — сказал Свищев «СЭ».



29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Отстранение отсчитывалось с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.