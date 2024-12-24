В Госдуме назвали завышенной сумму гранта, который хотела получить Загитова

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что сумма гранта почти в 75 миллионов рублей, которую запросила Алина Загитова, могла быть завышенной.

«Президентские гранты не получают многие люди. И фамилия, известность человека в данном случае не повлияют. Загитова ты или нет, все равны в данном случае. Бывает, что многие очень хорошие общественные проекты с первого раза не получают гранты. Я тоже с первого раза не получала. По неопытности Загитова могла неправильно оформить документы. В комиссии очень строго к этому относятся. Сумма завышенная, думаю. И этот фактор тоже мог быть одной из причин не дать грант. Получается, Загитова не обосновала необходимость этой суммы», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.