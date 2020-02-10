Петербургский тренер Кирилл Давыденко, работающий с Андреем Мозалевым, рассказал о соперничестве с юными фигуристами из группы Этери Тутберидзе. Андрей Мозалев занял на первенстве России среди юниоров третье место, уступив Даниилу Самсонову и Петру Гуменнику.

— Есть ощущение, что сейчас с конкуренцией сложновато в одиночном катании. Есть ключевой игрок, остальным тяжело.

— Если говорить о женском катании, да, у Этери Георгиевны огромный перевес над остальными. Даже на чемпионате Европы, мира весь пьедестал ее. А с мальчиками немного по-другому. Но это все неважно — что теперь, остальным сложить оружие? Надо бороться. Я всегда учу своих: «Надо сказать спасибо соперникам, благодаря им развиваешься». Естественный отбор присутствует и в фигурном катании. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью читайте на сайте «СЭ»