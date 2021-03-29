В ФФККР прокомментировали отсутствие Трусовой в составе сборной России на командный чемпионат мира

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отсутствие Александры Трусовой в списке спортсменов, заявленных на командный чемпионат мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Осаке.

Напомним, ранее Трусова заявила, что больше никуда не поедет без своей мамы.

«Состав на командный чемпионат мира был определен по спортивному принципу. Все спортсмены подтвердили свое участие. Вы считаете, что надо уговаривать для выступления на командном чемпионате мира?! Давайте не будем дискутировать.

Трусова? Не пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы. Существуют абсолютно жесткие принципы допуска в соответствие с теми антиковидными мерами, которые предпринимает ISU. На командном чемпионате мира будет такой же ограниченный состав тренеров, чьи спортсмены будут там участвовать, как и на чемпионате мира. Все одинаково. Все жестко», — приводит слова Когана «Спорт день за днем».

Ранее, 29 марта, официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав на командный чемпионат мира. Мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщиины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.