В ФФККР отреагировали на информацию о болезни Татьяны Тарасовой
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Ранее Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Траньков и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья Татьяне Тарасовой.
«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.
Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья
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