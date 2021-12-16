В ФФККР отреагировали на информацию о болезни Татьяны Тарасовой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Траньков и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья Татьяне Тарасовой.

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья