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В ФФККР отреагировали на информацию о болезни Татьяны Тарасовой

18:57
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Траньков и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья Татьяне Тарасовой.

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

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