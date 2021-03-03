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В ФФККР отреагировали на дисквалификацию Сотсковой

16:18
Мария Сотскова. Фото Ксения Нуртдинова
Мария Сотскова. Фото Ксения Нуртдинова
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Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на новость о дисквалификации Марии Сотсковой в связи с нарушением антидопинговых правил и подделкой медицинских документов.

«Решение Исполкома Федерации — это решение Исполкома Федерации о ее дисквалификации. Больше комментариев нет», — сказал Коган «СЭ».

Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, окончание — 5 апреля 2030 года.

(Екатерина Звенигородская)

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