В ФФККР отреагировали на дисквалификацию Сотсковой
16:18
Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на новость о дисквалификации Марии Сотсковой в связи с нарушением антидопинговых правил и подделкой медицинских документов.
«Решение Исполкома Федерации — это решение Исполкома Федерации о ее дисквалификации. Больше комментариев нет», — сказал Коган «СЭ».
Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, окончание — 5 апреля 2030 года.
(Екатерина Звенигородская)
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