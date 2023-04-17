В ФФККР объявили даты контрольных прокатов основного состава сборной России

17 апреля в Москве на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсуждался график соревнований в условиях отстранения от международных турниров. Был проанализирован прошлый сезон, ставший пробным в организации большого количества внутрироссийских соревнований высокого уровня.

На заседании были рассмотрены проекты календаря соревнований сезона-2023/24, где планируется сохранить этапы Гран-при, новые турниры, которые состоялись в этом сезоне, а также предварительные составы сборной России.

Контрольные прокаты фигуристов основного состава сборной России пройдут 16-17 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.

После утверждения Министерством спорта РФ календаря соревнований и составов команд сборной России на следующий сезон информация будет опубликована на официальном сайте ФФККР.