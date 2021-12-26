В ФФККР объяснили отсутствие Мозалева в основном составе на чемпионат Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие Андрея Мозалева в основном составе на предстоящий чемпионат Европы. Его место занял Евгений Семененко, который на чемпионат России показал 4-й результат.

«Таково было предложение тренерского совета. Семененко более опытный спортсмен. В течение сезона он показывал более высокие результаты, нежели Мозалев. Тренерский совет сделал такие предложения, и исполком это утвердил», — сказал Коган «СЭ».

Состав сборной России на ЧЕ можно посмотреть по этой ссылке.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).