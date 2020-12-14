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В Федерации фигурного катания России заявили, что Сотскова до сих пор не дисквалифицирована

17:22
Мария Сотскова. Фото Instagram
Мария Сотскова. Фото Instagram
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Осенью в ряде СМИ появилась информация о том, что завершившая карьеру фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10 лет за пропуск трех допинг-тестов, подделку медицинской справки и положительную пробу на фуросемид. Однако в списках дисквалифицированных спортсменов от 26 ноября (последняя дата публикации документов) фамилии Сотсковой нет.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердили, что на данный момент дело Марии до сих пор рассматривается и ее на сегодняшний день еще не дисквалифицировали.

«На данный момент решения по дисквалификации нет, — сказал президент ФФКР Александр Горшков в интервью «СЭ». — Ничего нового нет, дело рассматривается».

Отметим, что пока решения об отстранении от спорта и/или дисквалификации нет, никаких ограничений в отношении спортсмена применяться не может.

(Рустам Имамов)

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