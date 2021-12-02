В Федерации фигурного катания России сожалеют об отмене финала «Гран-при» в Осаке

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость об отмене финала «Гран-при» в Осаке (Япония).

«Сожалеем, что так произошло. В такое время живем», — приводит ТАСС слова Горшкова.

В финал «Гран-при» в этом сезоне пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Финал «Гран-при» в Осаке должен был пройти с 9 по 12 декабря. Сегодня, 2 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене соревнований из-за появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.