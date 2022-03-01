В Федерации фигурного катания России прокомментировали решение МОК по поводу отстранения российских спортсменов

В Федерации фигурного катания России отреагировали на решение Международного союза конькобежцев отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Федерация фигурного катания на коньках России, как вся семья российского фигурного катания, крайне разочарована решением совета Международного союза конькобежцев ISU об отстранении российских спортсменов от всех соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой ISU», — говорится в заявлении организации.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.