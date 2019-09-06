В Федерации фигурного катания России не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в прокатах
19:36
В Федерации фигурного катания России в ответ на запрос «СЭ» не подтвердили и не опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября.
Окончательные списки участников прокатов сборной России федерация опубликует позднее.
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