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В Федерации фигурного катания России не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в прокатах

19:36
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В Федерации фигурного катания России в ответ на запрос «СЭ» не подтвердили и не опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября.

Окончательные списки участников прокатов сборной России федерация опубликует позднее.

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