Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью «СЭ» назвала причину низкого уровня фигурного катания в Европе. По ее мнению, на это повлияли результаты россиян

— В Европе с фигурным катанием совсем плохо. Потому что планка, которую задали россияне, на данный момент для них недостижима. У них нет выбора, возможностей. В стране могут кататься один — два одиночника, которые претендуют на крупные соревнования, а дальше это спортом высших достижений не назовешь. Таковы реалии.

Я говорила с членами технического комитета о том, что нужно разнообразить форматы соревнований. На одних выступали бы те, кто могут соревноваться на высшем уровне, на других медали могли бы бороться спортсмены послабее. Потому что ни одной стране не будет интересно финансировать спортсменов, занимающих на 25-е места. Для них важна хоть какая-нибудь награда. Но пока это остается моими возгласами. Конечно, олимпийскую медаль не разделить, она одна на каждый вид. Но в европейских странах многие занимаются фигурным катанием не ради олимпийской медали, а ради удовольствия. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Нины Мозер — на сайте «СЭ»