Елена Зотова, автор книги о 16-летней фигуристке Александре Трусовой, в интервью «СЭ» объяснила, почему читателю сейчас интереснее произведение о юной спортсменке, чем о заслуженном ветеране.

— Со времен СССР выпускались сотни биографий политических деятелей, ученых и других заслуженных деятелей, ушедших на покой, — отметила Зотова. — В качестве награды за многолетний труд. Эти «награды», как правило, были интересны лишь самому герою, его близкому кругу соратников и родных. Остальная часть тиража так и оставалась пылиться на полках магазинов. Сейчас книги перестали быть наградой, а стали способом подачи информации. И первый вопрос, ответ на который хочет получить издательство, звучит не как «Заслужил ли этот человек книгу?», а как «Будет ли эта книга интересна широкому кругу читателей? Купят ли тираж?»

Фигурное катание — это тот вид спорта, который сейчас набирает сумасшедшую популярность в мире. В том числе, и благодаря российским фигуристкам-одиночницам. Когда есть интерес сотен тысяч людей — он будет удовлетворяться. Будут выпускаться интервью, статьи, книги. И это — естественный процесс. Александра Трусова и здесь оказалась первой. В этом сезоне выйдут книги еще про трех фигуристок. Выйдут в разных издательствах, написанные разными авторами. Фамилии героинь озвучивать не буду, все узнаете сами. Чуть позже. (Дмитрий Кузнецов)

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