Фигуристка Александра Трусова, которая стала третьей в короткой программе на этапе кубка России в Москве, выразила мнение, что сейчас ее прокат стал более танцевальным. Ее результат составил 75,77 балла.

«Мне кажется, в этом сезоне мне удается катать программу по-другому, более танцевально, — приводит слова Трусовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. — Я и раньше работала с танцевальными тренерами — Марией Боровиковой, Денисом Самохиным. Но сейчас мы очень много тренируемся в этом плане, над скольжением, всем прочим, с нашим тренером группы Дмитрием Михайловым. Много занимаемся с ним дополнительно. Он такой человек, что всегда готов мне помогать, хоть когда, хоть днем, хоть ночью. Меня поражает, что он сам, будучи тренером, делает такие вещи, какие исполняют спортсмены. Очень хороший танцор. А на сборе в Кисловодске он прыгал тройной аксель, четверной... У меня не все тогда получалось, а он делал. И когда ты видишь такое, это очень мотивирует».

Валиева выиграла короткую программу этапа Кубка России в Москве, Трусова — третья