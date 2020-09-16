«В этом нет ничего особенного». Траньков прокомментировал о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Олимпийский чемпион Максим Траньков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возвращении Евгении Медведевой к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

— Если говорить о мировом фигурном катании, то в этом возвращении нет ничего особенного, — заявил Траньков. — Другое дело, что в России это воспринимают как сенсацию. В остальном мире спортсмены спокойно переходят от тренера к тренеру, возвращаются, если им что-то не нравится. Говорил это, еще когда начинался скандал после ухода Жени к Брайану Орсеру. В мире нет никаких проблем с тем, чтобы попробовать что-то новое. Тренеры, спортсмены и общественность к этому очень спокойно относятся.

Женя покаталась в Канаде. Сейчас очень трудно туда прилететь, вернуться, ездить на соревнования. Нужно было принимать какое-то решение. Видимо, решила вернуться к прежнему тренеру, с которым были наиболее лучшие результаты — это логичное решение.

Система подготовки Жене знакома, поэтому она, наверное, и приняла такое решение. Возможно, Этери Георгиевна где-то уже по-другому будет работать с ней, потому что Медведева уже взрослая спортсменка. Поживем — увидим, принесет ли это положительные плоды. Увидим уже скоро на соревнованиях. (Севастиан Терлецкий)