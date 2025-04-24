В Екатеринбурге завели уголовное дело после нападения отца фигуристки на судью

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в связи с нападением отца одной из фигуристок на судью Михаила Слободчикова после соревнований в Екатеринбурге, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел 23 апреля. Адонис Мироев остался недоволен оценками дочери на турнире, после чего пришел на тренировку и избил одного из тренеров, который судил соревнования. Пострадавшего арбитра увезли на скорой помощи, но позже выписали из больницы.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР области незамедлительно возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента. Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего тренера, выполняются иные процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Ранее президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин отмечал, что Мироев не первый раз вступил в конфликт с судьями. Однако до этого все обходилось словесными перепалками.